ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пустые обещания? Почему рейтинг Трампа стремительно падает после года у власти, - The Times

04:14 14.04.2026 Вт
3 мин
Социологи проанализировали отзывы американцев и показатели специализированных финансовых рейтингов
aimg Филипп Бойко
Пустые обещания? Почему рейтинг Трампа стремительно падает после года у власти, - The Times Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп после первого года у власти стремительно теряет политических сторонников и электорат. И хотя на это влияют некоторые безумные решения лично его и его администрации, есть моменты, в которых ему удалось выполнить предвыборные обещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику от The Times.

Читайте также: Капитан Трамп: сколько и каких кораблей направил лидер США в Иран

Социологи отмечают, что первый год своего второго президентского срока Трамп ознаменовал радикальными изменениями и международными потрясениями. Несмотря на многочисленные обещания остановить конфликты, политика Белого дома привела к новым войнам и экономической нестабильности.

Внешняя политика Трампа стала главной неожиданностью для его сторонников. Во время кампании он обещал избегать иностранных интервенций. Он уверял, что "Америка превыше всего" означает отсутствие новых войн.

В своей инаугурационной речи Трамп заявлял:

"Я буду измерять успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы завершаем, - и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступаем".

После операции в Венесуэле, блокировки Кубы и войны в Иране, вызвавшей нефтяной кризис, опросы YouGov показывают, что избиратели требуют от президента сосредоточиться на внутренней экономике, а не на затяжных боевых действиях.

В принципе, пока Трампу удается удержать стабильный уровень инфляции на уровне 3%, а вот при Джо Байдене инфляция достигала 9%. Но доверие к экономическим шагам президента стремительно падает из-за "тарифного хаоса", отмечают социологи.

По данным Gallup, на аналогичном этапе Барак Обама и Джо Байден имели гораздо более высокие личные рейтинги приверженности. Период "медового месяца" с избирателями для Трампа официально завершился.

Трамп обещал превратить США в "криптостолицу планеты". Белый дом даже начал создавать государственный криптовалютный резерв. Однако рынок отреагировал непредсказуемо - в начале 2026 года произошел резкий обвал и, опять же, из-за военных действий США.

Единственное, что действительно удалось Трампу - выполнить обещание по борьбе с незаконной миграцией. Чистый приток нелегалов стал отрицательным. Однако это сопровождалось трагедиями. Сообщалось о смертельных расстрелах американцев иммиграционными агентами, что вызвало волну протестов.

Последние новости о Трампе

В Минэнергетики США признали, что из-за военных действий Трампа в Иране цены на нефть продолжат расти. Пик мировых цен на нефть, вероятно, придется на ближайшие несколько недель - после того, как через Ормузский пролив возобновится судоходство.

После провала диалога Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива: американские корабли будут перехватывать все суда, которые заплатили Ирану пошлину за проход.

Также сообщалось, что Трамп оскорбил Папу Римского Льва XIV, назвав его "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике". За что получил массовую критику, в том числе от лидеров Европы, но отказался просить прощения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта