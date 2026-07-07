Буданов объяснил, почему Трамп начал положительно отзываться об Украине
Президент США Дональд Трамп резко изменил свою позицию относительно Украины, поскольку уважает именно победителей.
Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.
"Все очень легко. Все в мире любят победителей. Тех, кто проиграет, никто не уважает. И всерьез к ним не относится. Трамп единодушно любит победителей. Так что надо показывать победу, это даст нам шанс. Не то, что показывать - иметь ее на самом деле", - подчеркнул Буданов.
По его убеждению, это даст Украине шанс удержать благосклонность. Она крайне важна не как знак чего-либо, а как вполне конкретные шаги.
Глава ОПУ добавил, что прямо сейчас все работают именно на победу. Однако какой она будет - зависит только от нас.
Для того чтобы она была настоящей, Украине нужны союзники, партнеры и друзья. Однако даже за это нужно бороться.
"С теми, кто выиграет, все хотят иметь дело. С теми, кто побед не имеет, никто не хочет быть рядом", - подытожил Буданов.
Как сообщало ранее РБК-Украина, глава ОПУ откровенно рассказал о своих отношениях с Владимиром Зеленским.
Кроме того, Буданов предупредил, что Варшава готовит ряд "незрелых эскалационных шагов".
Также мы писали, что глава ОПУ отказался от польской награды после решения Навроцкого касательно Зеленского.