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Буданов объяснил, почему Трамп начал положительно отзываться об Украине

08:47 07.07.2026 Вт
2 мин
Есть одна вполне конкретная причина
aimg Юлия Капитонова aimg Милан Лелич
Буданов объяснил, почему Трамп начал положительно отзываться об Украине Фото: Кирилл Буданов, глава ОПУ (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп резко изменил свою позицию относительно Украины, поскольку уважает именно победителей.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

"Все очень легко. Все в мире любят победителей. Тех, кто проиграет, никто не уважает. И всерьез к ним не относится. Трамп единодушно любит победителей. Так что надо показывать победу, это даст нам шанс. Не то, что показывать - иметь ее на самом деле", - подчеркнул Буданов.

По его убеждению, это даст Украине шанс удержать благосклонность. Она крайне важна не как знак чего-либо, а как вполне конкретные шаги.

Глава ОПУ добавил, что прямо сейчас все работают именно на победу. Однако какой она будет - зависит только от нас.

Для того чтобы она была настоящей, Украине нужны союзники, партнеры и друзья. Однако даже за это нужно бороться.

"С теми, кто выиграет, все хотят иметь дело. С теми, кто побед не имеет, никто не хочет быть рядом", - подытожил Буданов.

Как сообщало ранее РБК-Украина, глава ОПУ откровенно рассказал о своих отношениях с Владимиром Зеленским.

Кроме того, Буданов предупредил, что Варшава готовит ряд "незрелых эскалационных шагов".

Также мы писали, что глава ОПУ отказался от польской награды после решения Навроцкого касательно Зеленского.

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