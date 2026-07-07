Буданов объяснил, почему Трамп начал положительно отзываться об Украине

"Все очень легко. Все в мире любят победителей. Тех, кто проиграет, никто не уважает. И всерьез к ним не относится. Трамп единодушно любит победителей. Так что надо показывать победу, это даст нам шанс. Не то, что показывать - иметь ее на самом деле", - подчеркнул Буданов.

По его убеждению, это даст Украине шанс удержать благосклонность. Она крайне важна не как знак чего-либо, а как вполне конкретные шаги.

Глава ОПУ добавил, что прямо сейчас все работают именно на победу. Однако какой она будет - зависит только от нас.

Для того чтобы она была настоящей, Украине нужны союзники, партнеры и друзья. Однако даже за это нужно бороться.

"С теми, кто выиграет, все хотят иметь дело. С теми, кто побед не имеет, никто не хочет быть рядом", - подытожил Буданов.