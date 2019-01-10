У Сенаті США заблокували законопроекти щодо припинення "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп уже вказав на те, що не погодиться на часткове відновлення фінансування відомств

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна" (тимчасової зупинки роботи уряду). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

Він додав, що президент США Дональд Трамп вже ясно вказав на те, що не погодиться на часткове відновлення фінансування відомств без гарантій виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою і на підвищення прикордонної безпеки.

"Немає сумнівів у тому, що ці проекти законів не стануть", - додав він.

Після цього Трамп заявив, що скасував свій візит на Всесвітній економічний форум у Давосі через "непримиренність демократів" в питаннях безпеки кордонів.

Раніше адміністрація президента Сполучених Штатів розглядала можливість скасування візиту Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум у Давосі у зв'язку з продовженням "шатдауна".

9 січня 2019 Дональд Трамп не зміг домовитися з демократами про припинення "шатдауна". Переговори він назвав "марною тратою часу". За його словами, переговори не просунуться в позитивному ключі, поки не буде прийнято питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відзначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018.