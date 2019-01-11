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Близько 800 тис. держслужбовців США не отримали зарплату через "шатдаун"

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 21:46
Близько 800 тис. держслужбовців США не отримали зарплату через "шатдаун"
Фото: протести в США через "шатдауна" (twitter.com KCBY)

Мова йде про співробітників Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства внутрішніх справ

У США через "шатдаун"(тимчасової зупинки роботи уряду) близько 800 тис. американських держслужбовців не отримали зарплату. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що мова йде про співробітників Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що скасував свій візит на Всесвітній економічний форум в Давос через "непримиренність демократів" в питаннях безпеки кордонів.

9 січня 2019 Дональд Трамп не зміг домовитися з демократами про припинення "шатдауна". Переговори він назвав "марною тратою часу". За його словами, переговори не просунуться в позитивному ключі, поки не буде прийнято питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відзначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018.

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