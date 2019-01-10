Трамп підтвердив, що може скасувати візит до Давосу в разі продовження "шатдауна"

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Поїздка на ВЕФ у Давосі може не відбутися, якщо адміністрації та Конгресу США не вдасться домовитися про відновлення фінансування уряду

Президент США Дональд Трамп заявив, що його поїздка на Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі може не відбутися, якщо вашингтонської адміністрації і Конгресу не вдасться домовитися про відновлення фінансування уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Трамп сказав журналістам у Білому домі, що поїздка поки що "триває". Однак він може скасувати візит, якщо уряд не зможе домовитися про відновлення фінансування уряду до того часу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів розглядає можливість скасування візиту Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум у Давосі у зв'язку з продовженням "шатдауна" - тимчасової зупинки роботи уряду.

9 січня 2019 Дональд Трамп не зміг домовитися з демократами про припинення "шатдауна". Переговори він назвав "марною тратою часу". За його словами, переговори не просунуться в позитивному ключі, поки не буде прийнято питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відзначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018.