Нидерланды, Дания и Чехия обсудили варианты поставки дополнительных систем ПВО в Украину
Главы правительств Нидерландов, Дании и Чехии сегодня, 10 апреля, обсудили поставки Украине дополнительных систем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Премьер Рютте напомнил, что в начале марта он посетил Харьков вместе с президентом Владимиром Зеленским и увидел там разрушительное влияние российских обстрелов на жилые кварталы.
"С тех пор этот город с населением более миллиона человек почти ежедневно подвергается обстрелам. Очевидно, что Украине сейчас нужно больше ресурсов, чтобы защититься от варварских авиаударов России", - написал Рютте.
Поэтому он провел разговор с премьером Чехии Петром Фиалой и премьером Дании Метте Фредериксен. Они говорили о вариантах поставки в Украину дополнительных средств ПВО.
"Вместе с нашими партнерами мы продолжим делать все возможное для доставки в Украину дополнительных средств ПВО", - добавил глава правительства Нидерландов.
Потребность Украины в усилении ПВО
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.
При этом он заявлял, что противовоздушной обороны в Украине недостаточно. Это, по словам президента, может привести к тому, что они будут пользоваться не украинцами, а военными НАТО, защищая свой восточный фланг.
Глава МИД Германии Анналена Бербок надеется, что до встречи министров иностранных дел G7 станет понятно, кто может предоставить Украине дополнительные средства ПВО.
А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что у западных армий есть около 100 батарей Patriot, однако они не могут передать и семь штук для Украины.
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