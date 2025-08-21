Американские истребители перехватили российский разведчик Ил-20 вблизи Аляски

"Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило один самолет Ил-20, действовавший в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски", - отметили в

Отмечается, что российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Командование NORAD запустило два истребителя F-16 и один самолет-заправщик KC-135 для идентификации, наблюдения и сопровождения российского самолета.

ADIZ - это территория протяженностью 150 миль (241 километр) от берегов США, где страна требует, чтобы самолеты имели транспондеры, или идентифицировали себя. При этом территориальное воздушное пространство Соединенных Штатов начинается в 22 километрах от береговой линии.

В командовании добавили, что ВВС США использует многоуровневую оборонительную сеть из спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях. NORAD остается готовым использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки.