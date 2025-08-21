Американські винищувачі перехопили російський розвідник Іл-20 поблизу Аляски

"Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило один літак Іл-20, що діяв у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски", - зазначили у

Зазначається, що російський військовий літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не входив у суверенний повітряний простір США чи Канади.

Командування NORAD запустило два винищувачі F-16 та один літак-заправник KC-135 для ідентифікації, спостереження та супроводу російського літака.

ADIZ – це територія протяжністю 150 миль (241 кілометр) від берегів США, де країна вимагає, щоб літаки мали транспондери, або ідентифікували себе. При цьому територіальний повітряний простір Сполучених Штатів починається за 22 кілометри від берегової лінії.

У командуванні додали, що ВПС США використовує багаторівневу оборонну мережу із супутників, наземних та повітряних радарів і винищувачів для виявлення та відстеження літаків та інформування про відповідні дії. NORAD залишається готовим використовувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки.