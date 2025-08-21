Американські винищувачі перехопили російський розвідник Іл-20 поблизу Аляски

Військові Сполучених Штатів виявили та перехопили російський розвідник Іл-20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування аерокосмічної оборони Північної Америки.
"Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило один літак Іл-20, що діяв у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски", - зазначили у
Зазначається, що російський військовий літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не входив у суверенний повітряний простір США чи Канади.
Командування NORAD запустило два винищувачі F-16 та один літак-заправник KC-135 для ідентифікації, спостереження та супроводу російського літака.
ADIZ – це територія протяжністю 150 миль (241 кілометр) від берегів США, де країна вимагає, щоб літаки мали транспондери, або ідентифікували себе. При цьому територіальний повітряний простір Сполучених Штатів починається за 22 кілометри від берегової лінії.
У командуванні додали, що ВПС США використовує багаторівневу оборонну мережу із супутників, наземних та повітряних радарів і винищувачів для виявлення та відстеження літаків та інформування про відповідні дії. NORAD залишається готовим використовувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки.
Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки, коли російські літаки наближались до повітряного простору країн-членів НАТО.
Так, у травні винищувачі перехопили російський Су-24, який виконував небезпечні маневри неподалік від польського кордону.
Також літаки НАТО було піднято в повітря через те, що винищувач Су-35 ЗС РФ порушив повітряний простір Естонії. Це сталося в районі півострова Юмінда.
Окрім того, у червні винищувачі Королівських ВПС Великої Британії перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак, який вторгся в повітряний простір Польщі.
Також раніше винищувачі ВПС Німеччини перехопили російський літак Іл-20М у повітряному просторі неподалік від північних кордонів Польщі над Балтійським морем.