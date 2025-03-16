Хуситы заявили, что атаковали авианосец США в Красном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera и видеообращение бригадного генерала хуситов Яхья Сария в соцсети Х.

В свою очередь Яхья Сарий уточняет, что хуситы использовали 18 ракет. Также он утверждает, что США нанесли по ряду йеменских провинций более 47 авиаударов, которые привели к десяткам погибших и раненных.

"Представитель хуситов заявил, что группировка ответила на бомбардировку Йемена США атакой авианосца USS Harry S Truman баллистическими ракетами и беспилотниками", - пишет издание.

Что предшествовало

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудары по Йемену, поскольку хуситы неоднократно совершали атаки на корабли в Красном море. Также это был сигнал Ирану, поскольку американский лидер намерен заключить сделку, чтобы Тегеран не имел ядерное оружие.

Также мы писали, что сегодня советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что удары США были нацелены и в конечном итоге уничтожили нескольких лидеров хуситов.

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