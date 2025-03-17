Трамп об атаках хуситов: Иран диктует каждый их шаг и понесет ответственность

Ответственность за атаки хуситов на корабли в Красном море лежит на Иране. Страну ждут "ужасные последствия".

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social .

Трамп подчеркнул, что сотни атак хуситов, которых "ненавидит йеменский народ", исходят от Ирана. Президент пообещал, что даст "сильный ответ" на любую дальнейшую атаку боевиков.

По его словам, Иран "играет в невинную жертву террористов", над которыми он якобы потерял контроль. Но на самом деле это не так.

"Они (Иран - ред.) диктуют каждый шаг, дают им оружие, снабжают их деньгами и очень сложной военной техникой, и даже, так называемой, "разведкой". С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, произведенный из оружия и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными", - уточнил Трамп.