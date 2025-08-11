Не на Аляску? Трамп заявив, що поїде в Росію для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп планує в п'ятницю, 15 серпня, полетіти в Росію, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа.

Американський лідер не розкрив додаткових деталей про те, де саме відбудеться його зустріч із Путіним.

"Знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я їду в Росію", - заявив він.

Зустрічі на Алясці не буде?

Нагадаємо, чутки про можливу зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна почали ширитися після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф поїхав до Москви і зустрівся там із главою Кремля.

Під час зустрічі вони обговорювали можливість завершення війни Росії проти України.

Уже в ніч на 9 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.