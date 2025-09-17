Алгоритм запущен: как оформиться и попасть на военную службу украинцам 60+

Куда обращаться украинцам 60+ для оформления документов

Согласно информации нардепа, Алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу в Украине по контракту граждан в возрасте от 60 лет был разослан:

в воинские части;

в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Уточняется, что это - важно для тех, кто желает поступить на военную службу по контракту в возрасте 60+.

"Это означает, что процедура официально запущена", - подчеркнул Костенко.

Он уточнил, что теперь для оформления необходимых документов украинцам старше 60 лет нужно обратиться туда же - в воинские части или в ТЦК и СП.

Публикация Костенко (скриншот: facebook.com/kostenko.roman83)

Когда украинцам 60+ разрешили служить и каковы условия

Ранее в Полтавском областном ТЦК и СП сообщили, что мужчины и женщины старше 60 лет получили право подписывать контракт с Вооруженными силами Украины.

Это стало возможным после того, как 16 июля 2025 года Верховная Рада приняла соответствующий закон. Он позволил украинцам старше 60 лет поступать на службу в ВСУ добровольно.

29 июля изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В ТЦК объяснили, что статья 20 закона была дополнена новой частью.

Согласно ей лица в возрасте от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту на основании письменного согласия от командира воинской части.

"При этом они должны быть признаны ВВК годными к военной службе", - объяснили гражданам.

Если же кандидат планируется на офицерскую должность - письменное согласие предоставляется исключительно после согласования Генеральным штабом ВСУ.

"Подобные изменения позволят сохранить в ВСУ и других военных формированиях ценные кадры, которые исключительно из-за своего возраста не могли ранее продолжать военную службу, а вынуждены были увольняться", - отметили в ТЦК.

Там подчеркнули также, что введенные изменения:

касаются исключительно прохождения военной службы по контракту;

не касаются призыва по мобилизации.

"В 60 лет (65 для высшего офицерского состава) граждане, как и раньше, исключаются из воинского учета и перестают быть военнообязанными", - подытожили в областном ТЦК.

Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)