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Запрет на мобилизацию? Кого из украинцев больше не будут брать в ВСУ и почему

Среда 18 июня 2025 15:32
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Запрет на мобилизацию? Кого из украинцев больше не будут брать в ВСУ и почему Некоторых из украинцев на службу в ВСУ зачислять не будут (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Верховная Рада запретила зачислять людей, обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в принятом недавно законопроекте №13271-1.

Подробнее о том, что именно изменится в Украине после вступления закона в силу и для кого, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что именно меняет принятый ВРУ законопроект

Во вторник, 17 июня 2025 года, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №13271-1 - о повышении ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Запрет на мобилизацию? Кого из украинцев больше не будут брать в ВСУ и почемуЧасть карты принятого ВРУ законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Согласно пояснительной записке, целью этого документа является:

  • обновление критериев уголовной и административной ответственности в сфере декларирования и незаконного обогащения;
  • совершенствование порядка досудебного расследования правонарушений;
  • устранение пробелов в правовом регулировании относительно сроков хранения информации в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения и сроков осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования.

Между тем в пресс-службе парламента объяснили, что народные депутаты, приняв законопроект, усилили ответственность украинцев за коррупционные правонарушения.

Уточняется, что документ меняет Уголовный кодекс и ряд других законов - чтобы сделать антикоррупционную систему более жесткой и эффективной.

Среди основных изменений, которые предлагает проект закона, упоминаются следующие:

  • изменены пороги ответственности за недостоверное декларирование - как в административной, так и уголовной плоскости;
  • уменьшен порог активов, за который наступает ответственность за незаконное обогащение;
  • уточнен перечень должностных лиц, которые подлежат наказанию;
  • усовершенствована подследственность дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ);
  • определены сроки хранения информации в Реестре коррупционеров и правила ее исключения;
  • установлен запрет призыва лиц, обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях.

"Эти изменения соответствуют позиции Европейского суда по правам человека и стандартам Европейской конвенции. Украина выполняет свои обязательства и укрепляет систему добропорядочности", - отметили в ВРУ.

Запрет на мобилизацию? Кого из украинцев больше не будут брать в ВСУ и почемуПубликация ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Почему "тяжкие коррупционеры" не смогут попасть в армию

Исходя из принятого ВРУ законопроекта, часть 2 статьи 4 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" дополняется новой нормой.

Согласно ей, Вооруженные силы Украины и другие военные формирования не могут комплектоваться лицами:

  • которые обвиняются в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения;
  • уголовное производство в отношении которых находится на стадии судебного производства.

То есть людям, обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления, нельзя будет мобилизоваться - чтобы таким образом отсрочить возможное наказание (если дело слушается в суде).

Стоит отметить также, что согласно статье 335 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Украины "Остановка судебного производства", рассмотрение дела судом может останавливаться в отношении обвиняемого, который был призван для прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период - до увольнения с военной службы.

Однако в дальнейшем в переходных положениях УПК будет предусмотрено, что суд может остановить рассмотрение дела в отношении человека, которого обвиняют в тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении и который служит в армии (по мобилизации или по контракту), только если установит, что этот человек никак не может участвовать в суде (даже по видеосвязи), потому что непосредственно участвует в мероприятиях по защите Украины.

Если же ранее судебное производство было остановлено на основании статьи 335 УПК (из-за службы в армии), суд сможет его восстановить - по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе - если человек перестал принимать непосредственное участие в обороне страны и может участвовать в суде (даже в формате видеоконференции).

Напомним, согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), украинцы считают коррупцию второй самой серьезной проблемой после войны.

При этом только 10% украинцев сообщают о коррупции, с которой сталкиваются.

Читайте также, каким, по мнению украинцев, является справедливый срок в тюрьме для коррупционеров.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram, проект закона №13271-1.

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служба в армії Вооруженные силы Украины Коррупция Верховная рада Мобилизация в Украине
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