"Альфа" СБУ ударила по центру ФСБ на Херсонщине (видео)

Новую операцию организовали и провели спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Так, был нанесен точный удар по центру ФСБ, а также месту дислокации ее сотрудников, которые находились в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине.

Согласно последним данным, в момент поражения там могли находиться около 100 военнослужащих.

Разведчики СБУ узнали, что на территории объекта:

были размещены больше 70 автомобилей;

действовала вооруженная охрана;

функционировали контрольно-пропускные пункты;

были обустроены инженерные заграждения и подземные укрытия.

Кроме того, указано, что по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 беспилотников СБУ. После этого начался масштабный пожар.

В спецслужбе также подтвердили, что этот удар является частью 40-дневной операции СБУ по ослаблению РФ. Как известно, ее приказал провести президент Владимир Зеленский.

"Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, заставляют россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно усложняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ", - заявили в СБУ.