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"Альфа" СБУ вгатила по центру ФСБ на Херсонщині (відео)

13:41 20.07.2026 Пн
2 хв
У момент удару там перебувала чимала кількість військовослужбовців РФ
aimg Юлія Капітонова
Фото: В СБУ показали результати нової успішної операції (facebook.com/SecurSerUkraine)

20 липня Служба безпеки України успішно уразила координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Нову операцію організували та провели спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

У її межах було завдано влучного удару по центру ФСБ, а також місцю дислокації її співробітників, що знаходилися в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Згідно з останніми даними, у момент ураження там могли перебувати близько 100 військовослужбовців.

Розвідники СБУ дізналися, що на території об'єкта:

  • знаходилися понад 70 автівок;
  • діяла озброєна охорона;
  • функціонували контрольно-пропускні пункти;
  • були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.

Окрім того, вказано, що по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Після цього почалася масштабна пожежа.

У спецслужбі також підтвердили, що цей удар є частиною 40-денної операції СБУ для ослаблення РФ. Як відомо, її наказав провести президент Володимир Зеленський.

"Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів фсб", - пояснили в СБУ.

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Служба безпеки УкраїниФСБХерсонська областьВійна Росії проти України