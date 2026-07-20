ВСУ впервые ударили по россиянам FPV-дронами с безэкипажных катеров (видео)

Украинские морские пехотинцы впервые применили FPV-дроны, запущенные с безэкипажных катеров Barracuda, для поражения позиций окупантов в районе Железного Порта на Херсонщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 40-й отдельной бригады морской пехоты.

Военные отметили, что при выполнении боевого задания безэкипажные катера (БЭКи) Barracuda попали под плотный вражеский обстрел.

Для поражения одного из катеров оккупанты применили сразу четыре баражирующих боеприпаса "Ланцет", в результате чего катер был потерян. Несмотря на это, остальные катеры успешно вышли к определенной точке запуска ударных дронов.

Пораженные цели окупантов

После проведения дополнительной разведки в небо поднялись FPV-дроны, которые успешно нанесли удары по врагу. В частности, в районе временно оккупированного Железного Порта удалось поразить:

вражескую логистику и технику;

замаскированные позиции противника;

скопление личного состава российских войск.

Напомним, 14 июля украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атаковал позиции российских захватчиков.

В ВМС отметили, что взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы врага.