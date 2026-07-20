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"Альфа" СБУ ударила по центру ФСБ на Херсонщине (видео)

13:41 20.07.2026 Пн
2 мин
В момент удара там находилось большое количество военнослужащих РФ
aimg Юлия Капитонова
"Альфа" СБУ ударила по центру ФСБ на Херсонщине (видео) Фото: В СБУ показали результаты новой успешной операции (facebook.com/SecurSerUkraine)
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20 июля Служба безопасности Украины успешно поразила координационный центр ФСБ РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

Новую операцию организовали и провели спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Так, был нанесен точный удар по центру ФСБ, а также месту дислокации ее сотрудников, которые находились в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине.

Согласно последним данным, в момент поражения там могли находиться около 100 военнослужащих.

Разведчики СБУ узнали, что на территории объекта:

  • были размещены больше 70 автомобилей;
  • действовала вооруженная охрана;
  • функционировали контрольно-пропускные пункты;
  • были обустроены инженерные заграждения и подземные укрытия.

Кроме того, указано, что по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 беспилотников СБУ. После этого начался масштабный пожар.

В спецслужбе также подтвердили, что этот удар является частью 40-дневной операции СБУ по ослаблению РФ. Как известно, ее приказал провести президент Владимир Зеленский.

"Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, заставляют россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно усложняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ", - заявили в СБУ.

К слову, в течение 13-19 июля СБУ продолжала системную кампанию по снижению военно-экономического потенциала России.

Также РБК-Украина сообщало, что СБС смогли парализовать главную логистическую артерию оккупантов в Крыму.

Кроме того, стало известно, что украинские воины впервые нанесли удары по россиянам FPV-дронами из безэкипажных катеров.

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