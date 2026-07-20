"Альфа" СБУ ударила по центру ФСБ на Херсонщине (видео)
20 июля Служба безопасности Украины успешно поразила координационный центр ФСБ РФ на временно оккупированной территории Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.
Новую операцию организовали и провели спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ.
Так, был нанесен точный удар по центру ФСБ, а также месту дислокации ее сотрудников, которые находились в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине.
Согласно последним данным, в момент поражения там могли находиться около 100 военнослужащих.
Разведчики СБУ узнали, что на территории объекта:
- были размещены больше 70 автомобилей;
- действовала вооруженная охрана;
- функционировали контрольно-пропускные пункты;
- были обустроены инженерные заграждения и подземные укрытия.
Кроме того, указано, что по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 беспилотников СБУ. После этого начался масштабный пожар.
В спецслужбе также подтвердили, что этот удар является частью 40-дневной операции СБУ по ослаблению РФ. Как известно, ее приказал провести президент Владимир Зеленский.
"Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, заставляют россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно усложняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ", - заявили в СБУ.
К слову, в течение 13-19 июля СБУ продолжала системную кампанию по снижению военно-экономического потенциала России.
Также РБК-Украина сообщало, что СБС смогли парализовать главную логистическую артерию оккупантов в Крыму.
Кроме того, стало известно, что украинские воины впервые нанесли удары по россиянам FPV-дронами из безэкипажных катеров.