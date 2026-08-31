RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Alexa Spatium, STING, P1-SUN, ZIRKA: чем Украина сбивает реактивные "Шахеды"

15:30 31.08.2026 Пн
4 мин
Какие перехватчики реактивных "Шахедов" уже есть у Украины?
aimg Лев Шевченко
Фото: перехватчик P1-SUN (SkyFall)

Россия несколько дней подряд постоянно атакует Киев и область реактивными ударными дронами. В Украине уже опробовано четыре типа скоростных перехватчиков для этой угрозы.

РБК-Украина собрала информацию о четырех украинских разработках, предназначенных для борьбы со скоростными реактивными дронами.

Главное:

  • Alexa Spatium – скоростной реактивный беспилотник с турбореактивным двигателем и вариативными боевыми частями, способный уничтожать "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5".
  • STING – перехватчик от "Диких шершней" со скоростью до 280 км/ч и потолком полета 7000 метров, который уже используют пилоты ЦСО "Альфа" СБУ.
  • P1-SUN Jetkiller – модификация дрона от SkyFall со скоростью до 370 км/ч, прошедшая боевые испытания по уничтожению более десятка реактивных целей.
  • ZIRKA – перехватчик со скоростью до 340 км/ч и автоматизированной системой детекции и наведения на цель, разработанный NOCTIS при поддержке Vyriy Industries.

Alexa Spatium

В августе 2026 года Минобороны сообщило о том, что арсенал Сил обороны пополнил Alexa Spatium – скоростной реактивный беспилотник. О названии производителя не сообщалось, известно, что он разработан украинскими инженерами. Он может уничтожать малоразмерные воздушные, надземные и наземные цели в реальных боевых условиях.

В частности, это российские реактивные дроны "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5".

Фото: Alexa Spatium (Минобороны)

Alexa Spatium имеет мощный турбореактивный двигатель, широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов, а также вариативность боевых частей – обломочно фугасная, кумулятивная, термобарическая.

Минобороны сообщало, что дрон имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра и запускается с мобильной катапульты через несколько минут. Благодаря крепкому композитному материалу он может выполнять резкие маневры без потери управляемости.

К тому же беспилотник, не выполнивший задание, может вернуться к месту запуска и использоваться еще раз.

Читайте также: Эксперт объяснил, почему сбить реактивный "Шахед" перехватчиком сложно

STING

Производитель "Дикие шершни" в конце августа, во время постоянных атак Киева, делится видео сбитий реактивных "Шахедов" перехватчиком STING.

STING развивает максимальную скорость до 280 км/ч, его потолок полета – 7000 метров. О рекорде высоты "Дикие шершни" сообщали 18 августа – незадолго до этого пилоты ЦСО "Альфа" СБУ сбили благодаря STING "Шахед" на высоте 6955 метров.

Среди последних примеров – сбитие реактивного шахеда экипажем "Мерзотники" 435 ЕД БПС. На прошлой неделе они сбили еще два реактивных "Шахеда".

P1-SUN Jetkiller

Украинская компания SkyFall представила на авиасалоне в Фарнборо новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, созданный для борьбы с российскими "Шахедами" с реактивными двигателями, развивающими скорость до 500 км/ч.

Фото: P1-SUN Jetkiller (SkyFall)

Разработку модификации приступили несколько месяцев назад в ответ на появление скоростных "Шахедов". Новый Jetkiller развивает скорость до 370 км/ч (против 310 км/ч у предыдущей модели) и уже прошел боевые испытания, уничтожив более десятка реактивных целей. Серийный выпуск компания планировала начать в августе этого года.

ZIRKA

Благодаря системе детекции, автонаводки и скорости до 340 км/ч перехватчик ZIRKA способен уничтожать скоростные и маневренные цели, в частности реактивные дроны типа "Герань-4" – один из реактивных "Шахедов".

Автоматика берет на себя обнаружение и сопровождение цели, а оператору остается лишь скорректировать скорость для более плавного захода на цель.

Разработкой дрона занималась компания NOCTIS при поддержке Vyriy Industries, а технические требования формировались в сотрудничестве с подразделением Darknode, имеющим реальный боевой опыт уничтожения вражеских БПЛА.

На борту дрона установлен миникомпьютер с алгоритмами искусственного интеллекта, обученными на массиве данных реальных перехватов. Система самостоятельно анализирует видеопоток и обнаруживает цель, а после того, как оператор подтверждает захват, дрон ведет и приводит ее автоматически, десятки раз в секунду корректируя траекторию полета.

Россияне несколько дней атакуют столицу и Киевщину реактивными "Шахедами". На фоне этого президент Владимир Зеленский заявил, что осенью уровень ущерба реактивным "Шахедам" нужно поднять выше 90%. Министр обороны Евгений Хмара тем временем заявил, что в Украине уже испытали четыре потенциальных перехватчика для борьбы с реактивными дронами и планируют масштабировать их производство до тысяч единиц.

Вечером 28 августа россияне нанесли удар дронами по складам в Бучанском районе Киевщины, что вызвало масштабный пожар и последующую детонацию боеприпасов в селе Мила. Число погибших возросло до 37 человек, среди них - глава Дмитровской громады Тарас Дидыч; пострадали также жилые дома и пансионат для пожилых людей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в УкраинуДрони