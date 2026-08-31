Alexa Spatium, STING, P1-SUN, ZIRKA: чем Украина сбивает реактивные "Шахеды"

Главное: Alexa Spatium – скоростной реактивный беспилотник с турбореактивным двигателем и вариативными боевыми частями, способный уничтожать "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5".

– скоростной реактивный беспилотник с турбореактивным двигателем и вариативными боевыми частями, способный уничтожать "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". STING – перехватчик от "Диких шершней" со скоростью до 280 км/ч и потолком полета 7000 метров, который уже используют пилоты ЦСО "Альфа" СБУ.

– перехватчик от "Диких шершней" со скоростью до 280 км/ч и потолком полета 7000 метров, который уже используют пилоты ЦСО "Альфа" СБУ. P1-SUN Jetkiller – модификация дрона от SkyFall со скоростью до 370 км/ч, прошедшая боевые испытания по уничтожению более десятка реактивных целей.

– модификация дрона от SkyFall со скоростью до 370 км/ч, прошедшая боевые испытания по уничтожению более десятка реактивных целей. ZIRKA – перехватчик со скоростью до 340 км/ч и автоматизированной системой детекции и наведения на цель, разработанный NOCTIS при поддержке Vyriy Industries.

Alexa Spatium

В августе 2026 года Минобороны сообщило о том, что арсенал Сил обороны пополнил Alexa Spatium – скоростной реактивный беспилотник. О названии производителя не сообщалось, известно, что он разработан украинскими инженерами. Он может уничтожать малоразмерные воздушные, надземные и наземные цели в реальных боевых условиях.

В частности, это российские реактивные дроны "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5".

Фото: Alexa Spatium (Минобороны)

Alexa Spatium имеет мощный турбореактивный двигатель, широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов, а также вариативность боевых частей – обломочно – фугасная, кумулятивная, термобарическая.

Минобороны сообщало, что дрон имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра и запускается с мобильной катапульты через несколько минут. Благодаря крепкому композитному материалу он может выполнять резкие маневры без потери управляемости.

К тому же беспилотник, не выполнивший задание, может вернуться к месту запуска и использоваться еще раз.

STING

Производитель "Дикие шершни" в конце августа, во время постоянных атак Киева, делится видео сбитий реактивных "Шахедов" перехватчиком STING.

STING развивает максимальную скорость до 280 км/ч, его потолок полета – 7000 метров. О рекорде высоты "Дикие шершни" сообщали 18 августа – незадолго до этого пилоты ЦСО "Альфа" СБУ сбили благодаря STING "Шахед" на высоте 6955 метров.

Среди последних примеров – сбитие реактивного шахеда экипажем "Мерзотники" 435 ЕД БПС. На прошлой неделе они сбили еще два реактивных "Шахеда".

P1-SUN Jetkiller

Украинская компания SkyFall представила на авиасалоне в Фарнборо новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, созданный для борьбы с российскими "Шахедами" с реактивными двигателями, развивающими скорость до 500 км/ч.

Фото: P1-SUN Jetkiller (SkyFall)

Разработку модификации приступили несколько месяцев назад в ответ на появление скоростных "Шахедов". Новый Jetkiller развивает скорость до 370 км/ч (против 310 км/ч у предыдущей модели) и уже прошел боевые испытания, уничтожив более десятка реактивных целей. Серийный выпуск компания планировала начать в августе этого года.

ZIRKA

Благодаря системе детекции, автонаводки и скорости до 340 км/ч перехватчик ZIRKA способен уничтожать скоростные и маневренные цели, в частности реактивные дроны типа "Герань-4" – один из реактивных "Шахедов".

Автоматика берет на себя обнаружение и сопровождение цели, а оператору остается лишь скорректировать скорость для более плавного захода на цель.

Разработкой дрона занималась компания NOCTIS при поддержке Vyriy Industries, а технические требования формировались в сотрудничестве с подразделением Darknode, имеющим реальный боевой опыт уничтожения вражеских БПЛА.

На борту дрона установлен миникомпьютер с алгоритмами искусственного интеллекта, обученными на массиве данных реальных перехватов. Система самостоятельно анализирует видеопоток и обнаруживает цель, а после того, как оператор подтверждает захват, дрон ведет и приводит ее автоматически, десятки раз в секунду корректируя траекторию полета.