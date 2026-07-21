SkyFall представила перехватчик P1-SUN Jetkiller для сбития реактивных "Шахедов"

Украинская компания SkyFall создала новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, способный эффективно уничтожать российские "Шахеды" с реактивными двигателями. Новую разработку презентовали на международном авиасалоне в Фарнборо в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Перехватчик для новых угроз

Россия все чаще применяет для атак по Украине новые версии ударных БпЛА Shahed (которые в РФ называют "Герань"), оснащенные реактивными двигателями. Они способны развивать скорость до 500 км/ч, что значительно сокращает время на их обнаружение и перехват стандартными средствами.

Чтобы противодействовать этому, компания SkyFall разработала модификацию P1-SUN Jetkiller. Новый дрон может развивать скорость до 370 км/ч (против 310 км/ч у предыдущей модели).

Испытание на фронте и массовый выпуск

Работу над созданием Jetkiller начали около трех месяцев назад. Дрон уже прошел испытания в реальных боевых условиях и уничтожил более десятка реактивных "Шахедов".

Главные факты о новой разработке:

скорость выросла до 370 км/ч ;

серийный выпуск планируется начать в августе 2026;

Базовая модель P1-SUN с запуска в ноябре 2025 года уже уничтожила более 5500 вражеских БПЛА. Мощности SkyFall позволяют выпускать до 50 тысяч перехватчиков в месяц.

Тема борьбы с массированными атаками дешевых беспилотников стала одной из ключевых на Farnborough Airshow. Кроме украинских разработок, собственные решения для перехвата дронов на выставке также представили европейский концерн MBDA и американская компания Lockheed Martin.