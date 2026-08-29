В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам
Количество погибших в результате удара России по складам в селе Мила в Киевской области вечером 28 августа возросло до 37 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
"К сожалению, количество погибших в Бучанском районе возросло до 37. Страшная и невосполнимая потеря. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Ткаченко.
По его словам, работа по локации продолжается. Спасатели и все службы продолжают работать на месте трагедии.
Водноас в Министерстве обороны сообщили, что еще два человека до сих пор пытаются найти под завалами в селе Мила.
В ведомстве отметили, что все ответственные руководители составляющих сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами.
Удар по складам в Киевской области
Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.
Известно о многих погибших и пострадавших. Среди 37 погибших - глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.
Также повреждены жилые дома и пансионат, идет массовая эвакуация.
Из-за масштабного пожара временно перекрыли движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й километр.
Прокуратура приступила к расследованию в Бучанском районе, где после удара РФ на территории предприятия возникла детонация. В частности, будет проверена законность размещения взрывоопасных предметов.
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