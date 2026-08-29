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В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам

14:47 29.08.2026 Сб
2 мин
Спасательные работы продолжаются, погибших может быть больше
aimg Татьяна Степанова
В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам Фото: в селе Мила под Киевом значительно возросло количество погибших из-за удара РФ по складам (ГСЧС)
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Количество погибших в результате удара России по складам в селе Мила в Киевской области вечером 28 августа возросло до 37 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, количество погибших в Бучанском районе возросло до 37. Страшная и невосполнимая потеря. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Ткаченко.

По его словам, работа по локации продолжается. Спасатели и все службы продолжают работать на месте трагедии.

Водноас в Министерстве обороны сообщили, что еще два человека до сих пор пытаются найти под завалами в селе Мила.

В ведомстве отметили, что все ответственные руководители составляющих сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами.

Удар по складам в Киевской области

Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.

Известно о многих погибших и пострадавших. Среди 37 погибших - глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.

Также повреждены жилые дома и пансионат, идет массовая эвакуация.

Из-за масштабного пожара временно перекрыли движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й километр.

Прокуратура приступила к расследованию в Бучанском районе, где после удара РФ на территории предприятия возникла детонация. В частности, будет проверена законность размещения взрывоопасных предметов.

Все что известно сейчас о последствиях вражеского удара - читайте в материале РБК-Украина.

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В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам
В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам
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