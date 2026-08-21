ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" (фото)

15:08 21.08.2026 Пт
2 мин
Новый дрон-перехватчик может уничтожать реактивные "Шахеды"
aimg Константин Широкун
ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" (фото) Фото: ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" (mod.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Арсенал Сил обороны Украины пополнился первым украинским реактивным перехватчиком дронов Alexa Spatium.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Alexa Spatium - это скоростной реактивный беспилотный самолет, разработанный украинскими инженерами специально для уничтожения малоразмерных воздушных, наземных и надводных целей в реальных боевых условиях.

Интерцептор ориентирован на поражение прежде всего российских воздушных БПЛА-камикадзе:

  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • Shahed-131.

Также комплекс может применяться для поражения разведывательных беспилотников, вертолетов и других отдельных целей.

В ходе испытаний интерцептор подтвердил заявленные изготовителем тактико-технические характеристики. Среди особенностей беспилотного самолета:

  • мощный турбореактивный двигатель;
  • высокий потолок полета;
  • значительный боевой радиус действия;
  • широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов;
  • гибкая тактика боевого применения – по заранее заданным координатам или в режиме прямого наведения;
  • вариативность боевых частей – обломочно-фугасная, кумулятивная, термобарическая;
  • полная дистанционная подготовка и запуск.

Беспилотник имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра, запускается с мобильной катапульты через несколько минут. Он изготовлен из легкого и крепкого композитного материала, что позволяет ему выполнять резкие маневры без потери управляемости.

Беспилотный летательный аппарат, не выполнивший задание, может вернуться к месту запуска и использовать повторно.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence .

Кроме этого, СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель" . Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после полутора лет работы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Вооруженные силы Украины
Новости
Келлог прибыл с визитом в Украину
Келлог прибыл с визитом в Украину
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором