ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Alexa Spatium - это скоростной реактивный беспилотный самолет, разработанный украинскими инженерами специально для уничтожения малоразмерных воздушных, наземных и надводных целей в реальных боевых условиях.

Интерцептор ориентирован на поражение прежде всего российских воздушных БПЛА-камикадзе:

"Герань-3";

"Герань-4";

"Герань-5";

Shahed-131.

Также комплекс может применяться для поражения разведывательных беспилотников, вертолетов и других отдельных целей.

В ходе испытаний интерцептор подтвердил заявленные изготовителем тактико-технические характеристики. Среди особенностей беспилотного самолета:

мощный турбореактивный двигатель;

высокий потолок полета;

значительный боевой радиус действия;

широкий диапазон полета – от низких до средних эшелонов;

гибкая тактика боевого применения – по заранее заданным координатам или в режиме прямого наведения;

вариативность боевых частей – обломочно-фугасная, кумулятивная, термобарическая;

полная дистанционная подготовка и запуск.

Беспилотник имеет размеры около 1,5 на 1,7 метра, запускается с мобильной катапульты через несколько минут. Он изготовлен из легкого и крепкого композитного материала, что позволяет ему выполнять резкие маневры без потери управляемости.

Беспилотный летательный аппарат, не выполнивший задание, может вернуться к месту запуска и использовать повторно.