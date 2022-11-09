Актуальная карта войны в Украине: где продвинулись ВСУ на юге

Украинские военные продолжают наступать в Херсонской области. В частности, теперь они контролируют село Дудчаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Украинские военные взяли под свой полный контроль село Дудчаны (до сегодняшнего дня только северная часть населенного пункта была деоккупированна).
Также, по данным карты, в серой зоне теперь находятся город Снигиревка (Николаевская область) и село Правдино (Херсонская область).
Снигиревка и Правдино на карте (скриншот)
Напомним, сегодня, 9 ноября, российское военное командование заявило об отводе своих войск с правого берега Херсонской области.
После этого стало известно, что ВСУ вошли в Правдино и установили украинский флаг в Калиновском.
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