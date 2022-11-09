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Актуальная карта войны в Украине: где продвинулись ВСУ на юге

Фото: обнародована актуальная карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают наступать в Херсонской области. В частности, теперь они контролируют село Дудчаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Украинские военные взяли под свой полный контроль село Дудчаны (до сегодняшнего дня только северная часть населенного пункта была деоккупированна).

Дудчаны на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Также, по данным карты, в серой зоне теперь находятся город Снигиревка (Николаевская область) и село Правдино (Херсонская область).

Снигиревка и Правдино на карте (скриншот)

Напомним, сегодня, 9 ноября, российское военное командование заявило об отводе своих войск с правого берега Херсонской области.

После этого стало известно, что ВСУ вошли в Правдино и установили украинский флаг в Калиновском.

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Херсонская областьНиколаевская областьВойна России против Украины