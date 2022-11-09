Актуальна карта війни в Україні: де просунулися ЗСУ на півдні

Українські військові продовжують наступати у Херсонській області. Зокрема, тепер вони контролюють село Дудчани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

Снігурівка та Правдине на мапі (скриншот)

Також, за даними карти, у сірій зоні тепер знаходяться місто Снігурівка (Миколаївська область) та село Правдине (Херсонська область).

Дудчани на мапі (натисніть, щоб збільшити)

Українські військові взяли під свій повний контроль село Дудчани (до сьогодні лише північна частина населеного пункту була деокупована).

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, російське військове командування заявило про відведення своїх військ з правого берега Херсонської області.

Після цього стало відомо, що ЗСУ увійшли до Правдине та встановили український прапор у Калинівському.

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