Актуальна карта війни в Україні: де просунулися ЗСУ на півдні

Українські військові продовжують наступати у Херсонській області. Зокрема, тепер вони контролюють село Дудчани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Українські військові взяли під свій повний контроль село Дудчани (до сьогодні лише північна частина населеного пункту була деокупована).
Також, за даними карти, у сірій зоні тепер знаходяться місто Снігурівка (Миколаївська область) та село Правдине (Херсонська область).
Снігурівка та Правдине на мапі (скриншот)
Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, російське військове командування заявило про відведення своїх військ з правого берега Херсонської області.
Після цього стало відомо, що ЗСУ увійшли до Правдине та встановили український прапор у Калинівському.
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