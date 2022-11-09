ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Актуальная карта войны в Украине: где продвинулись ВСУ на юге

Новина українською →
Украина, Среда 09 ноября 2022 23:21
Актуальная карта войны в Украине: где продвинулись ВСУ на юге Фото: обнародована актуальная карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают наступать в Херсонской области. В частности, теперь они контролируют село Дудчаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Украинские военные взяли под свой полный контроль село Дудчаны (до сегодняшнего дня только северная часть населенного пункта была деоккупированна).

Актуальная карта войны в Украине: где продвинулись ВСУ на югеДудчаны на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Также, по данным карты, в серой зоне теперь находятся город Снигиревка (Николаевская область) и село Правдино (Херсонская область).

Снигиревка и Правдино на карте (скриншот)

Напомним, сегодня, 9 ноября, российское военное командование заявило об отводе своих войск с правого берега Херсонской области.

После этого стало известно, что ВСУ вошли в Правдино и установили украинский флаг в Калиновском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Николаевская область Война России против Украины
NEWS
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией