Актуальная карта войны в Украине: где продвинулись ВСУ на юге

Украинские военные продолжают наступать в Херсонской области. В частности, теперь они контролируют село Дудчаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Снигиревка и Правдино на карте (скриншот)

Также, по данным карты, в серой зоне теперь находятся город Снигиревка (Николаевская область) и село Правдино (Херсонская область).

Дудчаны на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Украинские военные взяли под свой полный контроль село Дудчаны (до сегодняшнего дня только северная часть населенного пункта была деоккупированна).

Напомним, сегодня, 9 ноября, российское военное командование заявило об отводе своих войск с правого берега Херсонской области.

После этого стало известно, что ВСУ вошли в Правдино и установили украинский флаг в Калиновском.

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