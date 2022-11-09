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Актуальна карта війни в Україні: де просунулися ЗСУ на півдні

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Україна, Середа 09 листопада 2022 23:21
Актуальна карта війни в Україні: де просунулися ЗСУ на півдні Фото: оприлюднено актуальну карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують наступати у Херсонській області. Зокрема, тепер вони контролюють село Дудчани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Українські військові взяли під свій повний контроль село Дудчани (до сьогодні лише північна частина населеного пункту була деокупована).

Актуальна карта війни в Україні: де просунулися ЗСУ на півдні Дудчани на мапі (натисніть, щоб збільшити)

Також, за даними карти, у сірій зоні тепер знаходяться місто Снігурівка (Миколаївська область) та село Правдине (Херсонська область).

Снігурівка та Правдине на мапі (скриншот)

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, російське військове командування заявило про відведення своїх військ з правого берега Херсонської області.

Після цього стало відомо, що ЗСУ увійшли до Правдине та встановили український прапор у Калинівському.

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