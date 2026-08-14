iPhone 18 может получить фишки Pro: Apple готовит два важных апгрейда

Apple может сделать базовый iPhone 18 более привлекательным, чем Pro. Стандартная модель якобы получит две важные технологии, которые до сих пор считались преимуществом более старших версий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors .

Апгрейд ОП и споры аналитиков

По данным инсайдера Джеффа Пу, главным изменением для базового iPhone 18 станет увеличение объема оперативной памяти с 8 гигабайт у iPhone 17 до 12 гигабайт. Это сравнит его с моделями iPhone 17 Pro.

Подтверждение слухов: о переходе на 12 гигабайт оперативной памяти для базовой модели еще в апреле сообщал аналитик Дэн Нистедт.

Альтернативное мнение: известный инсайдер Мин-Чи Куо в своем последнем отчете утверждает, что и базовый iPhone 18, и бюджетный iPhone 18e будут иметь всего 9 гигабайт оперативной памяти.

По его данным, это помешает устройствам поддерживать некоторые расширенные функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Позиция Джеффа Пу: аналитик частично согласен с коллегой относительно более дешевой модели iPhone 18e, которая также ожидается весной, - она действительно получит 9 гигабайт оперативной памяти. Однако для обычного iPhone 18 он настаивает на полноценном обновлении до 12 гигабайт.

Ожидается, что обе модели будут работать на основе нового процессора A20.

Уменьшенный Dynamic Island для всей линейки

Вторым весомым обновлением станет более узкий вырез Dynamic Island в верхней части дисплея:

Большинство предыдущих утечек указывало на то, что более компактный элемент появится исключительно в версиях iPhone 18 Pro.

Джефф Пу отмечает, что обновленный дизайн экрана будет внедрен во всех устройствах серии iPhone 18.

Эту информацию также подтверждает авторитетный китайский инсайдер Ice Universe.

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График релиза и цены

Релиз базовой модели iPhone 18 ожидается до марта 2027 вместе с выходом iPhone 18e. Несмотря на смещение графика выхода, покупка именно этой версии, по мнению инсайдеров, может быть оправдана.

Почему?

Удорожание Pro-версий: из-за дефицита полупроводников и роста стоимости компонентов цена моделей iPhone 18 Pro и Pro Max может вырасти на 200-300 долларов.

Выгодное позиционирование: как и прошлогодний iPhone 17, сохранивший базовую стоимость при значительном апгрейде, стандартный iPhone 18 с 12 гигабайтами оперативной памяти и новым экраном может стать самым выгодным смартфоном в новой серии Apple.