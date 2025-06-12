Аграриям платят за хлопок? Кто получит 10 тысяч за гектар и как подать заявку

Недавно в Украине началась новая программа государственной поддержки аграриев из некоторых областей. Те из них, которые выращивают хлопок, могут получить 10 тысяч гривен на гектар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуга Народа" в Facebook.

На кого из аграриев рассчитана господдержка

Подать заявку на бюджетную дотацию до 10 июля могут аграрии, которые выращивают хлопок в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины.

Получить государственную поддержку могут юридические лица и ФОП, которые:

официально зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР);

не имеют налоговых долгов;

работают только на подконтрольной территории.

Чем важно выращивание хлопка в Украине

По словам инициатора программы поддержки, заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степана Чернявского, выращивание хлопка - не просто поддержка нашей экономики.

"Это также и шаги к усилению обороноспособности Украины", - подчеркнул он.

Народный депутат объяснил, что хлопок - составляющая производства пороха.

"То есть это - безопасность страны", - отметил он.

Как подать заявку и когда поступят деньги

Подать заявку для участия в программе государственной поддержки можно через личный кабинет в ГАР.

Украинцам объяснили, что после проверки областная комиссия сообщит о своем решении через программные средства ГАР.

Уточняется, что в случае согласования, она же определяет сумму бюджетной дотации.

"С 15.09.25 средства должны поступить на счет получателя", - подытожили в пресс-службе политической силы.

Публикация политической партии (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)