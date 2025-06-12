Аграриям платят за хлопок? Кто получит 10 тысяч за гектар и как подать заявку
Недавно в Украине началась новая программа государственной поддержки аграриев из некоторых областей. Те из них, которые выращивают хлопок, могут получить 10 тысяч гривен на гектар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуга Народа" в Facebook.
На кого из аграриев рассчитана господдержка
Подать заявку на бюджетную дотацию до 10 июля могут аграрии, которые выращивают хлопок в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины.
Получить государственную поддержку могут юридические лица и ФОП, которые:
- официально зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР);
- не имеют налоговых долгов;
- работают только на подконтрольной территории.
Чем важно выращивание хлопка в Украине
По словам инициатора программы поддержки, заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степана Чернявского, выращивание хлопка - не просто поддержка нашей экономики.
"Это также и шаги к усилению обороноспособности Украины", - подчеркнул он.
Народный депутат объяснил, что хлопок - составляющая производства пороха.
"То есть это - безопасность страны", - отметил он.
Как подать заявку и когда поступят деньги
Подать заявку для участия в программе государственной поддержки можно через личный кабинет в ГАР.
Украинцам объяснили, что после проверки областная комиссия сообщит о своем решении через программные средства ГАР.
Уточняется, что в случае согласования, она же определяет сумму бюджетной дотации.
"С 15.09.25 средства должны поступить на счет получателя", - подытожили в пресс-службе политической силы.
Публикация политической партии (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)
Напомним, в 2024 году на юге Одесской области проводили перспективные агротехнологические исследования - выращивание хлопка на местных почвах, что стало уникальным для Украины.
На нескольких участках площадью от 0,1 до 2,5 гектара было высажено пять сортов хлопка, завезенных из Германии, США и Турции.
В октябре 2024 года стало известно, что эксперимент удался - на всех опытных участках образовались всходы, цветение и первые коробочки хлопка.
Для создания благоприятных условий для оборота семян лучших сортов хлопка в Украине, а также поддержки восстановления важной отрасли сельского хозяйства (с целью обеспечения ресурсных потребностей отечественной промышленности) Верховная Рада приняла соответствующий закон - об упрощении оборота семян этого растения.
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