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Украинским аграриям из зоны боевых действий будут давать субсидии: какие условия

Киев, Пятница 16 августа 2024 13:09
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Украинским аграриям из зоны боевых действий будут давать субсидии: какие условия Фото: аграрии из зоны боевых действий будут получать субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские аграрии в зонах боевых действий смогут получать субсидию. Речь идет о дополнительной денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске программы поддержки аграриев - механизм предоставления специальных субсидий. Помощь будут получать аграрии, работающие в прифронтовых регионах.

Как объяснил премьер-министр, государство будет платить тысячу гривен на гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий. По 2 тысячи гривен на гектар будут получать аграрии, работающие на территории боевых действий.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", - добавил Шмыгаль.

Помощь для аграриев

Напомним, весной 2024 года в Украине ввели новые выплаты для украинских фермеров и аграриев из зоны, где идут активные боевые действия.

В мае правительство приняло решение отсрочить возврат кредитов для аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий Украины. Срок погашения кредитов был отложен до 31 декабря 2025 года.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине шли дискуссии о бронировании аграриев от мобилизации на время сбора урожая. Подробнее об этом - в нашем материале.

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