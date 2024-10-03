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Эксперимент удался. В Украине вырос первый хлопок (фото)

Четверг 03 октября 2024 21:02
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Эксперимент удался. В Украине вырос первый хлопок (фото) Фото: хлопчатник (t.me odeskaODA)
Автор: Нина Еланская

На юге Одесской области продолжаются перспективные агротехнологические исследования - выращивание хлопчатника на местных почвах, что уникально для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

На нескольких участках площадью от 0,1 до 2,5 гектаров было взорвано пять сортов хлопчатника, завезенных из Германии, США и Турции.

Отмечается, что, несмотря на непростые климатические условия региона, предварительные результаты выглядят обнадеживающе. На всех участках образовалась лестница, произошло цветение и формирование первых коробочек хлопчатника. Кипер сообщил, что на всех опытных участках образовалась лестница, цветение и первые коробочки хлопчатника.

Сейчас более половины коробочек уже раскрылось, что говорит о готовности урожая к сбору. Успешные результаты этого проекта открывают новые горизонты для сельского хозяйства Украины, демонстрируя потенциал выращивания хлопчатника на южных территориях страны.

"Благодарю наших аграриев за стойкость и изобретательность, даже в это непростое время!", - подчеркнул Кипер.

Фото: хлопчатник (t.me odeskaODA)

Зачем Украине увеличивать производство хлопка

Раньше мы рассказывали о том, как хлопчатники могут помочь при массовом производстве пороха.

Его основа - нитроцеллюлоза. Известно, что лучшим сырьем для его получения являются длинноволокнистые сорта хлопка ручного сбора.

Однако в промышленном производстве нитроцеллюлозу также получают из хлопка машинного сбора и древесной целлюлозы. Этот способ не совершенен, ведь такой хлопок может содержать значительное количество примесей, затрудняющих его переработку.

Также Верховная Рада Украины упростила процесс выращивания хлопка, о чем мы сообщали ранее.

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