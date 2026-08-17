Контролируемый экспорт газа может поддержать добычу, которая до сих пор не восстановилась, - эксперт

Украинские газодобывающие компании заинтересованы в возможности продавать ограниченную часть газа за границу из-за значительно более высоких европейских цен. Дополнительная выручка может стать ресурсом, необходимым для обновления отрасли.

Об этом заявил генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Liga net .

В частности, по его словам, этот ресурс можно использовать для:

бурение новых скважин;

геологоразведки;

закупки оборудования.

Стоимость газа

По приведенным в материале данным, на 12 августа газ на Украинской энергетической бирже стоил около 480 долларов за тысячу кубометров, тогда как на европейском хабе TTF - около 739 долларов. Разница между рынками приближается к 300 долларов за тысячу кубометров.

"Безусловно, компании хотели бы продать газ по европейским ценам", – отметил Униговский.

Что известно об объемах газа

В то же время о неограниченном открытии экспорта речь не идет. Обсуждаемая правительственная модель предусматривала возможность продавать за границу лишь ограниченную часть собственной добычи - до 15%, с общими лимитами и возможностью прекратить экспорт в случае рисков для энергетической безопасности.

По словам Униговского, дополнительное финансирование отрасли нужно не только из-за желания компаний получать более высокую цену. Значительную часть их бюджетов сегодня отнимают ремонты поврежденных объектов и закупка резервного оборудования, тогда как для дальнейшего развития необходимы средства на новые скважины и геологоразведку.

Он добавил, что частный сектор при этом до сих пор не вернулся к довоенным объемам. Если в 2021 году частные компании добыли около 5 млрд кубометров газа, нынешний годовой показатель составляет примерно 3,5-3,7 млрд кубометров.

"Газодобывающий бизнес не может стагнировать все время", - подчеркнул Униговский.