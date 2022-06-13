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Уряд заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 15:10
Уряд заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку Фото: уряд заборонив експорт енергоносіїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлені нульові квоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 666.

Згідно з постановою, нульові квоти встановлені на:

  • паливо рідке (мазут)
  • вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля)
  • газ природний українського походження.

Раніше Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років - найскладнішого в історії України.

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