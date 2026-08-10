Клапан для излишка: почему контролируемый экспорт газа может укрепить Украину перед зимой

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Правительство разрабатывает механизм частичного открытия экспорта природного газа. Несмотря на первое впечатление, речь идет не о вывозе ресурса, нужного потребителям зимой, а об узко зарегулированной продаже излишка, который сегодня оказывает давление на отдельный сегмент рынка.

Как должен работать механизм и почему профильные эксперты считают, что при правильном дизайне он скорее усилит энергетическую безопасность, чем ослабит ее, – читайте в нашем материале.

Главное: Профицит газа в отдельном сегменте рынка оказывает давление на внутренние цены.

Экспорт излишка может дать добывающим компаниям средства на новые скважины.

Выручка может пойти на ремонт поврежденной газовой инфраструктуры.

поврежденной газовой инфраструктуры. Лимит экспорта предлагают ограничить 15% от фактической месячной добычи.

от фактической месячной добычи. Экспорт должны останавливать, если он будет создавать риски для зимнего баланса.

Дискуссия об экспорте газа вернулась в повестку дня из-за дисбаланса в отдельном сегменте рынка. После начала полномасштабной войны промышленное и коммерческое потребление газа упало почти вдвое, тогда как частная добыча осталась относительно стабильной.

По оценке директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, частные компании ежемесячно добывают около 300-330 млн кубометров.

Падение промышленного потребления усугубляется еще одним фактором – остановкой работы морских портов. Предприятия, ориентированные на экспорт, прежде всего металлургические и перерабатывающие, потеряли часть логистики и вынужденно сокращают или останавливают мощности. Это дополнительно уменьшает их спрос на газ в нерегулируемом сегменте и делает профицит еще более ощутимым.

Из-за ограниченного спроса внутренние цены снижаются. По данным ExPro, которые приводит Омельченко, в июле украинский газ стоил более чем на 30% дешевле европейского, а разница с ценами на хабе TTF превысила 20 евро за МВт·час.

"Такой дисбаланс создает не только физический избыток ресурса, но и экономическую проблему", – отмечает эксперт.

По данным Омельченко, по состоянию на 26 июля в подземных хранилищах находилось около 13,1 млрд кубометров газа вместе с буферным – это больше, чем в прошлом году, но еще не основание говорить о гарантированном общенациональном избытке. Речь идет именно о профиците в отдельном сегменте, а не об избытке газа как такового.

Украина накопила газа больше, чем в прошлом году (фото: facebook com gas tso ua)

Почему профицит превращается в проблему

Ограниченный внутренний спрос лишает добывающие компании части выручки. Накладывается на это главный фактор риска: российские удары системно выводят из строя газодобывающую инфраструктуру. Поврежденные объекты нуждаются в ремонте, новые скважины – в миллионных инвестициях, геологоразведка – в отдельном финансировании.

Образуется замкнутый круг. Компании недополучают средства за уже добытый газ и одновременно вынуждены вкладывать все большее количество в восстановление после атак.

Без дополнительного рынка сбыта логическое следствие одно – сокращение бурения, отложенные ремонты и риск падения добычи в перспективе. То есть невозможность продать излишек сегодня способна обернуться нехваткой собственного газа завтра.

Что предполагает механизм

Как отмечает председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, вице-президент ICC Ukraine по вопросам энергетики Александр Трохимец, обсуждать сегодня стоит не сам факт возможного экспорта, а качество предлагаемого механизма: если модель одновременно защищает внутренний рынок и дает добывателям ресурс для восстановления после атак, она заслуживает профессии.

Про полный государственный контроль над процессом говорит и директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко: по его словам, частичный экспорт может быть разрешен лишь как ограниченный механизм, который в случае угроз можно оперативно остановить.

"Государство полностью контролирует весь процесс", – подчеркивает он, подразумевая всю цепь – от решения о праве экспорта до возможности его остановить.

Проект правительственного решения описывает не либерализацию вывоза, а управляемый клапан с несколькими предохранителями:

ежемесячный лимит не выше 15% фактической добычи предыдущего месяца (при нынешних объемах – примерно 45-50 млн кубометров в месяц );

); продажа исключительно через открытые биржевые торги с публичной информацией о сделках;

с публичной информацией о сделках; лицензирование и четко определенный круг согласованных участников;

и четко определенный круг согласованных участников; контроль фактически экспортируемых объемов;

фактически экспортируемых объемов; запрет переносить неиспользованные объемы на следующий месяц;

неиспользованные объемы на следующий месяц; право государства оперативно остановить экспорт при рисках для энергобезопасности.

Куда пойдут деньги

Выручку от экспорта части излишка компании, по замыслу, будут направлять на ремонт поврежденных российскими атаками объектов, закупку оборудования, бурение новых скважин и увеличение добычи.

Логику, которую указывает Трохимец, можно свести к одному тезису: если часть избыточного газа позволят экспортировать, компании получат дополнительный ресурс на ремонт инфраструктуры, новое бурение и поддержку добычи. Другими словами – продают часть газа там, где он стоит дороже, и получают средства, чтобы добывать больше газа в Украине.

Эффект не ограничивается доходами частных добытчиков. Государство может получить дополнительные валютные поступления и большие рентные и налоговые платежи. В более широкой перспективе, говорит Омельченко, речь идет не только о поддержке отдельных компаний, но и об укреплении всего газового рынка – при условии, что механизм одновременно поддерживает добычу, конкуренцию и европейскую интеграцию и не создает рисков для энергетической безопасности.

Почему 15% не должны работать автоматически

Самый чувствительный вопрос – влияние на прохождение отопительного сезона. И здесь эксперты сходятся: сам по себе процентный лимит недостаточен. Цифра "до 15%" должна быть потолком, а не автоматическим разрешением.

Омельченко считает, что перед открытием экспорта необходимо учитывать запасы в хранилищах, темпы закачки, прогнозный баланс до завершения зимы, объемы добычи и импорта, потребности газового поколения, возможны морозы и состояние критической инфраструктуры.

О той же логике говорит и Петренко: финальное решение возможно лишь при условии, что оно не повысит риски для поставок газа внутри страны, не повлияет на выполнение графика закачки в ПХГ и на соблюдение прогнозного баланса страны.

Экспорт газа должен быть контролируемым (фото: GettyImages)

Принцип прост: разрешенный объем должен зависеть от фактического состояния системы, а не только формулы в постановлении. Если баланс напряжен – клапан сжимается или перекрывается; если есть подтвержденный избыток – работает. Именно привязка к реальному балансу делает механизм совместимым с безопасным прохождением зимы.

Такой подход не является новшеством. В электроэнергетике он работает давно: экспорт открывается или ограничивается в зависимости от текущего состояния энергосистемы. Когда есть избыток – электроэнергию продают за границу; как только система входит в дефицит, в частности из-за атак или пиковых нагрузок, экспорт сворачивают, а при необходимости открывают импорт.

Этот же управляемый принцип можно применить и к газу: поставлять излишек на внешние рынки только тогда и в том объеме, которые не создают рисков для внутреннего баланса.

Вопрос не в дилемме "за или против"

Предметом профессиональной дискуссии, по мнению сторонников взвешенного подхода, должна быть не примитивная дилемма "экспортировать или нет", а качество самого механизма: способно ли государство построить модель, при которой ограниченная продажа излишка не вредит подготовке к зиме, не создает дефицита, дает компаниям средства на восстановление, поддерживает новый.

В таких условиях, заключает Омельченко, контролируемый экспорт может улучшить финансовое состояние добывающих компаний, поддержать инвестиции в новые скважины и ускорить восстановление поврежденной инфраструктуры.

Другими словами – превратить локальный избыток газа в инвестиции в будущую украинскую добычу и работать скорее на укрепление страны перед следующей зимой, чем против него.