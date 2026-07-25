ua en ru
Сб, 25 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине могут разрешить экспорт газа: в ICC Ukraine объяснили, куда пойдут средства

19:09 25.07.2026 Сб
2 мин
Частичное открытие продаж за границу поможет компаниям привлечь необходимый капитал для ремонта поврежденного оборудования
aimg Наталия Крижановская
В Украине могут разрешить экспорт газа: в ICC Ukraine объяснили, куда пойдут средства Экспорт газа позволит возобновить добычу в Украине (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Контролируемый экспорт части избыточного природного газа может предоставить украинским компаниям дополнительные средства на ремонт поврежденных объектов, бурение новых скважин и поддержку газодобычи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

По его словам, ситуация на украинском газовом рынке существенно изменилась: коммерческое потребление почти вдвое ниже, чем до полномасштабной войны, а частная добыча покрывает потребности этого сегмента рынка и иногда превышает их.

В то же время в подземных хранилищах накоплено около 12,85 млрд кубометров газа - больше, чем в прошлом.

При этом газодобывающие предприятия продолжают работать под российскими ударами и нуждаются в значительных инвестициях в восстановление инфраструктуры и новое бурение.

"Здесь логика проста: если часть избыточного газа можно будет экспортировать, компании получат дополнительный ресурс на ремонт поврежденной инфраструктуры, новое бурение и поддержку добычи", - отметил Трохимец.

По его словам, о неограниченном экспорте речь не идет.

Проект постановления Кабинета Министров предусматривает контролируемый механизм: ежемесячный предел не должен превышать 15% фактической добычи предыдущего месяца.

Газ предлагается продавать только через специализированные биржевые торги, а экспортировать смогут согласованные компании после получения лицензии. Неиспользованные объемы не будут переноситься на следующий месяц.

Эксперт добавил, что государство будет оставлять за собой право оперативно остановить экспорт при возникновении угроз энергетической безопасности.

"Если он одновременно защищает внутренний рынок и дает украинским газодобывающим компаниям ресурс для восстановления после российских атак, такая модель заслуживает профессиональной дискуссии", - сказал Трохимец.

Напомним, по данным аналитиков, частная добыча газа в Украине до сих пор остается примерно на 26% ниже, чем в 2021 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины ТЭС Газ Энергетики
Новости
Удар по выставке оружия на Киевщине: задержан организатор мероприятия
Удар по выставке оружия на Киевщине: задержан организатор мероприятия
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине