Агенты "Атэш" разведали стратегический комплекс ПВО во временно оккупированном Севастополе
Агенты движения "Атеш" провели разведку пусковых площадок зенитно-ракетных комплексов во временно оккупированном Севастополе, и выявили наиболее приоритетные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"Наши агенты провели длительную разведку стратегического объекта ПВО в Севастополе по координатам: 44.522869742, 33.481280004. Объект обеспечивает воздушную защиту Черноморского флота и других ключевых военных объектов на территории Крыма", - говорится в сообщении "Атеш".
Отмечается, что в ходе наблюдения были зафиксированы системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки, их дислокацию и режимы работы. Также разведчики отследили перемещение комплексов ПВО и установили графики несения службы военнослужащими на объекте.
"Все собранные разведданные переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций. Каждая такая переданная цель ослабляет систему ПВО оккупантов и приближает освобождение Крыма", - подчеркнули представители движения.
Удары по объектам во временно оккупированном Крыму
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.
Также ранее на полуострове раздавались взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.
Кроме того, недавно в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".