ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Агенты "Атэш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево

Вторник 02 сентября 2025 08:46
UA EN RU
Агенты "Атэш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево Фото: партизаны сорвали поставки техники россиян (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Агенты движения "Атеш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево, повредив железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Агенты нашего движения провели еще одну диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что по выбранному для удара маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.

Таким образом, задержки в снабжении непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупантов на одном из приоритетных для врага направлений.

Удары "Атеш" по инфраструктуре россиян

Как сообщало РБК-Украина, ранее агенты движения "Атеш" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Он используется для транспортировки горючего, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России.

Также агенты движения совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области. Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.

Кроме того, в ночь на 24 августа партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются военные части и национальная гвардия РФ в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дебальцево партизаны Вторжение России в Украину
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком