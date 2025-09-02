Агенты "Атэш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Агенты нашего движения провели еще одну диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что по выбранному для удара маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.

Таким образом, задержки в снабжении непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупантов на одном из приоритетных для врага направлений.