Агенты "Атэш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево
Агенты движения "Атеш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево, повредив железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Агенты нашего движения провели еще одну диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении", - отметили в "Атэш".
Сообщается, что по выбранному для удара маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.
Таким образом, задержки в снабжении непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупантов на одном из приоритетных для врага направлений.
Удары "Атеш" по инфраструктуре россиян
Как сообщало РБК-Украина, ранее агенты движения "Атеш" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Он используется для транспортировки горючего, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России.
Также агенты движения совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области. Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.
Кроме того, в ночь на 24 августа партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. По этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются военные части и национальная гвардия РФ в регионе.