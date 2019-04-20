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В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 23:59
В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Затриманого передали співробітникам Національної поліції

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" сьогодні, 20 квітня, під час здійснення заходів контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як зазначається, ним виявився громадянин РФ, який прямував на рейс до Тель-Авіву. Під час перевірки документів росіянина охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями.

"По даному факту прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Київській області затримали російського "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський".

Окрім того, у Києві працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали чергового злодія в законі, громадянина Грузії на прізвисько "Темо Сухумський".

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