ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Київській області затримали російського "злодія в законі"

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 23:44
В Київській області затримали російського "злодія в законі"
Фото: В'ячеслав Аброськін (з відкритих джерел)

Затриманий розшукується правоохоронними органами Іспанії

В Київській області затримали російського "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський".  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника глави національної поліції В'ячеслава Аброськіна.

Він зазначив, що "Батир Бухарський" розшукується правоохоронними органами Іспанії.

"Сьогодні працівники Департаменту стратегічних розслідувань і ГУНП в Київській області затримали ще одного "немічного" - російського "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський", який, згідно даних Інтерполу, розшукується правоохоронними органами Іспанії за скоєння злочинів у складі злочинної організації", - написав він.

За його словами, затриманий, розраховуючи на українське законодавство, втік для подальшого проживання до України.

"Батир Бухарський" коронован був в Москві ще "дідом Хасаном". Тривалий термін був довіреною особою "злодія в законі" В’ячеслава Іванькова на прізвисько "Япончик". З 2001 по 2010 рік проживав у Барселоні та відповідав за легалізацію грошей російських злодійських кланів", - додав він.

 

Сьогодні працівники Департаменту стратегічних розслідувань і ГУНП в Київській області затримали ще одного «немічного» -...

Опубліковано Vyacheslav Abroskin Середа, 10 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в суботу, 15 грудня, затримали чергового злодія в законі, громадянина Грузії на прізвисько "Темо Сухумський".

Як писало РБК-Україна, у серпні у Київській області затримали раніше видвореного з України "злодія у законі" на прізвисько "Дато Агджабединський".

Під штабом Зеленського затримали двох осіб за спробу провокації Водіїв в Києві попередили про пробки через ремонт на мостах
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України КиївВ'ячеслав АброськінзлодійЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся