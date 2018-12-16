У Португалії в результаті аварії медичного вертольота загинули 4 людини

Фото: на місці події (CMTV)

Вертоліт перевозив 76-річного пацієнта в лікарню

У Португалії в ніч на неділю, 16 грудня, розбився вертоліт швидкої допомоги, в результаті загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного інституту невідкладної допомоги.

"Близько 1:30 (3:30 за Києвом) був виявлений вертоліт невідкладної медичної допомоги, який значився зниклим. На жаль, чотири людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Вертоліт Agusta A109S було виявлено в горах Серра-де-Піаш у муніципалітеті Валонгу.

Зазначається, що він летів за несприятливих погодних умов, але причини аварії поки невідомі.

Фото: на місці аварії вертольота в Португалії

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вертоліт перевозив 76-річного пацієнта, який страждав на проблеми з серцем, у лікарню Санто-Антоніо в Порту. Крім нього на борту перебували пілот, лікар і медсестра.

У пошуках вертольота взяли участь 23 одиниці техніки та 72 людини.

Нагадаємо, в Україні у Житомирській області в суботу, 15 грудня, під час заходу на посадку розбився військовий літак Су-27.