ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Португалії в результаті аварії медичного вертольота загинули 4 людини

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 05:40
У Португалії в результаті аварії медичного вертольота загинули 4 людини
Фото: на місці події (CMTV)

Вертоліт перевозив 76-річного пацієнта в лікарню

У Португалії в ніч на неділю, 16 грудня, розбився вертоліт швидкої допомоги, в результаті загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного інституту невідкладної допомоги.

"Близько 1:30 (3:30 за Києвом) був виявлений вертоліт невідкладної медичної допомоги, який значився зниклим. На жаль, чотири людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Вертоліт Agusta A109S було виявлено в горах Серра-де-Піаш у муніципалітеті Валонгу.

Зазначається, що він летів за несприятливих погодних умов, але причини аварії поки невідомі.

 

Фото: на місці аварії вертольота в Португалії

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вертоліт перевозив 76-річного пацієнта, який страждав на проблеми з серцем, у лікарню Санто-Антоніо в Порту. Крім нього на борту перебували пілот, лікар і медсестра.

У пошуках вертольота взяли участь 23 одиниці техніки та 72 людини.

Нагадаємо, в Україні у Житомирській області в суботу, 15 грудня, під час заходу на посадку розбився військовий літак Су-27.

У Лісабоні трамвай зійшов з рейок, є постраждалі На Гаваях зазнав аварії винищувач ВПС США
Новини України катастрофаПортугалиявертолет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся