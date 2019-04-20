В аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" сегодня, 20 апреля, во время осуществления мероприятий контроля разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, им оказался гражданин РФ, который направлялся на рейс в Тель-Авив. Во время проверки документов россиянина пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

"По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский".

Кроме того, в Киеве работники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали очередного "вора в законе", гражданина Грузии по кличке "Темо Сухумский".