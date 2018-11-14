У Києві випав перший сніг

Фото: перший сніг в Києві (РБК-Україна)

Очікується до 6 см снігового покриву

У Києві, сьогодні вранці, 14 листопада, випав перший сніг. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляли раніше синоптики, в Києві сьогодні очікується освіта снігового покриву до 6 см.

Фото: перший сніг в Києві (РБК-Україна)

У той же час в КМДА повідомили, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" вже розміщена на вихідних позиціях у всіх районах Києва. Про це повідомили у комунальній корпорації.

"Сьогодні вранці снігоприбиральна техніка підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" вийшла на вихідні позиції. Така тактика завчасного розміщення спецтехніки на вулично-дорожній мережі позитивно зарекомендувала себе протягом останніх 2-х років, оскільки дозволяє, у разі виникнення ожеледі або опадів у вигляді снігу негайно почати обробку доріг столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, 14 листопада 2018 на заході, у центрі, а також на півночі України очікується дощ з мокрим снігом, на решті території – без опадів, температура повітря вдень від -0 до +13.

У столиці України 14 листопада дощ з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -2. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек.

Додамо, з 14 листопада 2018 року мокрий сніг в Україні очікується в Київській і Чернігівській областях, а у Житомирській та Вінницькій областях, за даними синоптиків, очікується мокрий дощ зі снігом. За даними синоптиків, 14 листопада, на заході країни пройдуть дощі, на решті території - сонячно і без опадів.