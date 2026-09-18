Когда неявка адвоката является основанием для дисциплинарной ответственности: объяснение ВКДКА

Неявка адвоката в суд сама по себе не означает дисциплинарного проступка. В то же время, систематические неявки и необоснованные ходатайства о переносе заседаний могут стать основанием для проверки действий защитника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью временно исполняющего обязанности главы Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрея Месяца "Судебно-юридической газете".

По словам Месяца, систематические неявки адвоката без уважительных причин, как и необоснованные ходатайства об отложении заседаний, могут свидетельствовать о нарушении требований адвокатской этики и профессиональных обязанностей.

Месяц отметил, что оцениваться могут и другие действия адвоката, которые без достаточных оснований приводят к затягиванию рассмотрения дела. По его словам, при наличии состава дисциплинарного проступка такое поведение может стать основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Почему важна систематичность неявок

По словам Месяца, систематичность таких случаев имеет существенное значение при оценке поведения адвоката.

"Совокупность неявок может свидетельствовать не о случайном нарушении, а об определенной модели поведения адвоката и его недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям", - отметил он.

При этом учитываются количество таких случаев, причины, последствия для рассмотрения дела и поведение адвоката в целом.

Является ли другой судебный процесс уважительной причиной

Участие адвоката в другом судебном процессе может быть уважительной причиной для неявки, однако не является основанием для переноса заседания.

"Участие адвоката в другом судебном процессе или процессуального действия может быть уважительной причиной для неявки, если такая занятость реальна и подтверждена надлежащими доказательствами", - сказал Месяц.

В то же время только указание на участие в другом деле не является безусловным основанием для отложения заседания.