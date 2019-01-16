У РФ заявили, що українських моряків у СІЗО регулярно відвідує консул України

Фото: українські моряки (twitter.com bankomet)

У Громадській спостережній комісії Москви розповіли про умови утримання моряків

Незаконно затриманих українських військових моряків в московському СІЗО Лефортово регулярно відвідує консул України. Про це повідомив у середу відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Нещодавно я відвідав Володимира Веримеза, Сергія Чулибу, Андрія Ейдера та деяких інших моряків. Скарг на умови утримання ні в кого з них немає, їх регулярно відвідує український консул", - сказав Мельников.

Він додав, що, з усіма військовополоненими він спілкувався російською мовою.

"Мовного бар'єру ні з ким не виникло, більш того, це питання я окремо обговорював з керівництвом СІЗО. Послуги перекладача українцям не потрібні", - зазначив відповідальний секретар СНК.

За його словами, майже у всіх камерах, де сидять моряки, є телевізори, показують до 20 каналів, і холодильники.

"Ув'язнені українці отримують триразове харчування, листи від близьких, кожен день їх виводять на годинну прогулянку. В даний час в Лефортово знаходиться 21 моряк, ще троє - у тюремній лікарні в Матроській тиші", - нагадав Мельников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії суд сьогодні зранку продовжив до 26 квітня термін арешту чотирьом українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці. Суд залишив під вартою Володимира Лісового, Віктора Беспальченка, Володимира Варимеза і Владислава Костишина.

Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до 24 квітня строк арешту 20 українським морякам.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного, Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки.