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Україна вимагає офіційних даних про стан здоров’я українських моряків

Новини » Політика    16.01.2019 - 19:07
Україна вимагає офіційних даних про стан здоров’я українських моряків
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Омбудсмен закликала дипломатів посилити тиск на російську владу

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна вимагає підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я українських моряків, захоплених Росією у ході атаки у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

Денісова зазначила, що провела брифінг з представниками посольств різних країн спільно з координатором групи адвокатів Миколою Полозовим, та за участю батьків українських військовополонених моряків.

Україна вимагає офіційних даних про стан здоров’я українських моряків

"Розповіла дипломатам про результати судових засідань, які відбулись 15 та 16 січня, щодо продовження терміну тримання під вартою нашим морякам. Наголосила на тому, що одним з головних питань залишається стан поранених. Ми вимагаємо підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я наших моряків", - підкреслила вона.

Уповноважений також зазначила, що Україна продовжує наполягати на звільненні військовополонених моряків без будь-яких умов зі сторони Росії, зважаючи на основоположні принципи, які закладено у Женевській конвенції.

"Попросила дипломатів посилити тиск на російську владу щодо дотримання РФ норм міжнародного гуманітарного права. Також наполягла на не лише збереженні, а й подальшому посиленні відповідних санкцій", - додала Денісова.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням російського суду продовжити утримання під вартою 24 українських військових, яких Росія незаконно захопила у Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна раніше, Денісова зазначала, що інформація про поранених військовополонених українських моряків поки не підтверджена жодною медичною довідкою.

Додамо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що військовополонених моряків, яких утримують у РФ, можливо вдасться звільнити до виборів.

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Новини України Російська ФедераціяморякиарештДенисова
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