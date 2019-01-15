Суд РФ виніс вирок ще чотирьом українським морякам

Фото: українські моряки (twitter.com bankomet)

Українцям суд РФ продовжив термін арешту до 24 квітня 2019 року

У Росії суд сьогодні, 15 січня, продовжив до 24 квітня термін арешту ще чотирьом українським морякам, яких російські спецслужби незаконно затримали в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Об'єднану групу громадського спостереження за дотриманням Конституційних свобод у РФ.

Повідомляється, що Олег Мельничук, Андрій Артеменко, Андрій Эйдер і Василь Сорока за рішенням суду залишаються в СІЗО до 24 квітня.

Фото (twitter.com/OgonWatch)

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до 24 квітня строк арешту 16 українським морякам.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного.

Лефортовський суд Москви відмовився передати на розгляд клопотання про продовження арешту затриманим в Керченській протоці українським морякам у військовий суд.

У свою чергу, затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Раніше повідомлялося, що Лефортовський суд розділив моряків на кілька груп, щоб винести рішення про продовження арешту в один день.