Британія готується до відстрочення Brexit, - Reuters

Фото: прем'єр Британії Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

За даними Reuters, британські законодавці готують клопотання про відстрочення виходу з ЄС

У парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочення виходу з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Лейбористській партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit. За даними Reuters, ввечері у вівторок міністри британського уряду повідомили лідерам ділових кіл про те, що законодавці готують клопотання про відстрочення введення статті 50, яка регламентує вихід з ЄС, у дію.

Нагадаємо, вчора палата громад британського парламенту відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який раніше з Брюсселем погодила прем'єр-міністр Тереза Мей.

Після голосування стало відомо, що опозиція в британському парламенті ініціює голосування за недовіру уряду Мей. У той же час вона підкреслила, що не збирається йти у відставку. Крім того, колишній глава британського МЗС Борис Джонсон заявив, що Лондон може ініціювати нові переговори про Brexit.

"Тепер у Мей є мандат повернутися до Брюсселя і добитися на переговорах трохи кращої угоди", - додав він.