Администрация Трампа более чем в 15 раз урезала лимит на прием беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа решила более чем в 15 раз сократить лимит на прием беженцев - со 125 000 до 7 500 человек в год. Основная квота будет выделена под белых южноафриканцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Причина такого количества беженцев, которое значительно уменьшилось по сравнению с прошлогодним лимитом, установленным во времена президента-демократа Джо Байдена, не была названа.

Издание отмечает, что такое ограничение подчеркивает новый удар по многолетней программе, которая ранее пользовалась поддержкой обеих партий в Конгрессе.

С начала каденции президент Дональд Трамп отменил одну из программ в свой первый день в должности, после чего потоки беженцев оставались чрезвычайно ограниченными, преимущественно среди белых южноафриканцев. Часть беженцев также принимали в рамках судебных разбирательств, чтобы позволить им въезд в США во время приостановления программы.

В феврале администрация объявила программу для африканеров, указывая, что белые африканские фермеры сталкиваются с дискриминацией и насилием дома. Правительство Южной Африки отрицает эти характеристики.

По всей стране гуманитарные и иммиграционные организации были вынуждены сократить штаты из-за резкого снижения потока беженцев по этой программе.

В долгосрочной перспективе уменьшение лимита может повлиять на будущие иммиграционные и гуманитарные программы в США и на политику по поддержке беженцев.