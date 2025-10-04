Трамп сокращает прием беженцев до рекордно низкого уровня, - NYT

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует сократить прием беженцев до рекордно низкого уровня. Большинство мест отдадут белым южноафриканцам и другим, кто якобы сталкивается с "несправедливой дискриминацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Сообщается, что администрация Трампа планирует сократить прием беженцев до рекордно низкого уровня в следующем году, зарезервировав большую часть ограниченных мест для белых африканеров из Южной Африки и других лиц, которые якобы сталкиваются с "несправедливой дискриминацией".

Ожидается, что президент Трамп снизит верхний предел приема беженцев до 7500 человек, что является резким снижением по сравнению с ограничением в 125 000 человек, установленным администрацией бывшего президента Джо Байдена в прошлом году.

Новый лимит фактически закроет двери для тысяч семей, ожидающих в лагерях по всему миру, и переориентирует программу, предназначенную для предоставления убежища тем, кто бежит от войны и голода, на поддержку преимущественно белых южноафриканцев.

Представитель Белого дома, который на условиях анонимности обсудил необъявленные планы по программе для беженцев, заявил, что ограничение на прием беженцев станет окончательным только после консультаций администрации с Конгрессом, как того требует закон ежегодно.

Представитель заявил, что закрытие правительства мешает проведению этих консультаций и утверждает, что ни один беженец не будет принят в страну в финансовом году, начавшемся 1 октября, пока демократы и республиканцы не достигнут соглашения о финансировании правительства.

Демократы в Конгрессе заявили на этой неделе, что Трамп уже пропустил срок и призвали его проконсультироваться с ними.

"Несмотря на неоднократные обращения сотрудников комитетов от Демократической и Республиканской партий, администрация Трампа полностью отказалась от своих юридических обязательств, оставив Конгресс в неведении, а беженцев в подвешенном состоянии", - заявили в совместном заявлении представители Джейми Раскин из Мэриленда и Прамила Джаяпал из Вашингтона, а также сенаторы Ричард Дурбин из Иллинойса и Алекс Падилья из Калифорнии.

Трамп принял меры для фактического прекращения программы для беженцев, подписав в первый день своего второго срока указ о приостановлении переселения большинства беженцев.

Он также фактически лишил мигрантов на границе США и Мексики возможности искать защиты в рамках другой программы, известной как "убежище", являющейся частью более широких усилий по ограничению иммиграции в Соединенные Штаты.