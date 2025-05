Трамп устроил "засаду" президенту ЮАР: показал видео о "геноциде белых" в Африке

Во время официального визита президента Рамафосы в Вашингтон Трамп устроил неожиданную "засаду".

В Белом доме американский лидер показал гостю видео, которое, по его словам, демонстрирует "геноцид белых фермеров" в Южной Африке.

In the Oval Office, Trump and Elon Musk are forcing the President of South Africa, over his objections, to watch old videos of Black people who have a problem with white people.



Even for this Nazi regime, this is sick stuff. pic.twitter.com/esoyIvLnhX