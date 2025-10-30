Адміністрація Трампа більш ніж у 15 разів урізала ліміт на прийом біженців

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила більш ніж у 15 разів скоротити ліміт на прийом біженців - зі 125 000 до 7 500 осіб на рік. Основну квоту буде виділено під білих південноафриканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Причина такої кількості біженців, яка значно зменшилася порівняно з минулорічним лімітом, встановленим за часів президента-демократа Джо Байдена, не була названа.

Видання зазначає, що таке обмеження підкреслює новий удар по багаторічній програмі, яка раніше користувалася підтримкою обох партій у Конгресі.

З початку каденції президент Дональд Трамп скасував одну з програм на свій перший день у посаді, після чого потоки біженців залишалися надзвичайно обмеженими, переважно серед білих південноафриканців. Частину біженців також приймали у рамках судових розглядів, щоб дозволити їм в’їзд до США під час призупинення програми.

У лютому адміністрація оголосила програму для африканерів, вказуючи, що білі африканські фермери стикаються з дискримінацією та насильством вдома. Уряд Південної Африки заперечує ці характеристики.

По всій країні гуманітарні та імміграційні організації були змушені скоротити штати через різке зниження потоку біженців за цією програмою.

У довгостроковій перспективі зменшення ліміту може вплинути на майбутні імміграційні та гуманітарні програми в США та на політику щодо підтримки біженців.