Адміністрація Трампа більш ніж у 15 разів урізала ліміт на прийом біженців

США, Четвер 30 жовтня 2025 20:53
UA EN RU
Адміністрація Трампа більш ніж у 15 разів урізала ліміт на прийом біженців Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила більш ніж у 15 разів скоротити ліміт на прийом біженців - зі 125 000 до 7 500 осіб на рік. Основну квоту буде виділено під білих південноафриканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Причина такої кількості біженців, яка значно зменшилася порівняно з минулорічним лімітом, встановленим за часів президента-демократа Джо Байдена, не була названа.

Видання зазначає, що таке обмеження підкреслює новий удар по багаторічній програмі, яка раніше користувалася підтримкою обох партій у Конгресі.

З початку каденції президент Дональд Трамп скасував одну з програм на свій перший день у посаді, після чого потоки біженців залишалися надзвичайно обмеженими, переважно серед білих південноафриканців. Частину біженців також приймали у рамках судових розглядів, щоб дозволити їм в’їзд до США під час призупинення програми.

У лютому адміністрація оголосила програму для африканерів, вказуючи, що білі африканські фермери стикаються з дискримінацією та насильством вдома. Уряд Південної Африки заперечує ці характеристики.

По всій країні гуманітарні та імміграційні організації були змушені скоротити штати через різке зниження потоку біженців за цією програмою.

У довгостроковій перспективі зменшення ліміту може вплинути на майбутні імміграційні та гуманітарні програми в США та на політику щодо підтримки біженців.

Плани Трампа щодо біженців

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація американського президента Дональда Трампа планує скоротити прийом біженців до рекордно низького рівня. Більшість місць віддадуть білим південноафриканцям та іншим, хто нібито стикається з "несправедливою дискримінацією".

Раніше цього року під час зустрічі в Білому домі Трамп показав президенту Південної Африки Сирілу Рамафосі відео, яке, за його словами, показує "геноцид білих фермерів".

А незадовго до цього Трамп звинувачував Південно-Африканську Республіку у "геноциді" та конфіскації землі.

