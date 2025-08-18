ua en ru
"РФ - это смертоносная военная машина": Сибига отреагировал на обстрел Харькова

Понедельник 18 августа 2025 12:28
"РФ - это смертоносная военная машина": Сибига отреагировал на обстрел Харькова Фото: Сибига отреагировал на обстрел Харькова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия обстреляла жилой дом в Харькове. По меньшей мере четыре человека погибли, среди них ребенок, много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги.

Министр Андрей Сибига сообщил, что в результате ночного обстрела жилого дома в Харькове Россия убила по меньшей мере четырех человек, среди которых был ребенок, а также ранила многих других.

"Несмотря на все дипломатические усилия и попытки достичь мира, Россия продолжает убивать гражданских", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Россия остается "смертоносной военной машиной", которую сдерживает Украина, и призвал мировое сообщество к единству и давлению на Москву, чтобы остановить убийства и дать пространство для дипломатии.

Удар по Харькову

В Харькове российские войска нанесли серии ударов по жилым кварталам Индустриального района.

В результате ракетного удара 17 августа около 22:50 и атаки дронов-камикадзе на следующее утро погибли пять человек, среди которых ребенок 1,5 года, еще более 30 получили ранения или находятся в состоянии острого шока.

По предварительным данным, применялись ракета типа "Искандер" и беспилотники "Шахед". Во время ударов частично обвалились межэтажные перекрытия многоквартирного дома, спасатели работают на месте событий, оказывают помощь пострадавшим и проводят разбор завалов.

Мэр города Игорь Терехов объявил день траура, а глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть дети в возрасте от одного до 17 лет.

На месте работают около 140 спасателей, 39 единиц техники, привлечены пиротехники, кинологи и психологи ГСЧС.

Российская Федерация Харьков Война в Украине
